Более 3 тысяч прав собственности дольщиков по заявлениям застройщиков зарегистрировало Управление Росреестра Кубани с начала 2022 года

С начала действия закона в регионе зарегистрировали почти 9 тысяч прав дольщиков по заявлениям застройщиков Фото из архива КП

В Управлении Росреестра по Краснодарскому краю состоялась рабочая встреча с представителями крупных строительных компаний. Участники обсудили вопросы электронной регистрации на недвижимость и повышение качества предоставления госуслуг Росреестра застройщикам.

Как уточнили в пресс-службе краевого Управления Росреестра, ведомство в рамках плана мероприятий по реализации дорожной карты по «бытовой недвижимости» максимально оперативно отрабатывает электронные заявления, в том числе с использованием кредитных средств.

- Застройщики заинтересованы в проведении учетных и регистрационных действий в максимально короткие сроки. Граждане стали больше ценить свое время. Электронная регистрация доказывает свою эффективность и выгоду для всех участников, предоставляя возможность подать заявление в любое удобное время из любой точки страны, - сказал руководитель отдела продаж группы компании «Догма» Александр Петров.

Так, в июне 2022 года краевое ведомство приняло более 1500 электронных заявлений для регистрации договоров долевого участия в строительстве. Уточняется, что это 80% от общего количества поступивших договоров.

На встрече рассмотрели и причины, которые препятствуют госрегистрации договоров долевого участия и государственному кадастровому учету многоквартирных домов.

- Участник долевого строительства освобожден от самостоятельного обращения с заявлением в Росреестр как в электронном виде, так и через офисы МФЦ, что существенно сэкономит его время. Это возможно после передачи застройщиком участнику долевого строительства такого объекта по передаточному акту и постановки его на кадастровый учет. После регистрации права собственности застройщик передает дольщику выписку из ЕГРН, которая и является подтверждением госрегистрации права собственности дольщика, - отметил замруководителя краевого Управления Росреестра Сергей Осипов.

Так, в первом полугодии 2022 году ведомство зарегистрировало более 3 тысяч прав собственности участников долевого строительства по заявлениям застройщиков без доверенностей дольщиков. С начала действия закона в регионе зафиксировали почти 9 тысяч таких прав.