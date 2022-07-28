В Краснодаре Музыкальный театр откроет сезон «Царской невестой»

Владимир Кузнецов (слева) споет в "Царской невесте" партию Григория. Фото: Татьяна Зубкова, КТО «Премьера» им. Л. Гатова.

Краснодарский Музыкальный театр даст старт 89-му театрально-концертному сезону 13 августа оперой «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Опера написана на сюжет одноименной исторической драмы Льва Мея, в которой автор представил свою версию третьей женитьбы Ивана Грозного и смерти его невесты Марфы Собакиной.

Как рассказали «КП» - Кубань» в Музыкальном театре, спектакль дирижера-постановщика Юрия Богатырева и режиссера Павла Сорокина станет бенефисом солиста театра Владимира Кузнецова к 25-летию его творческой деятельности. В «Царской невесте» он поет партию опричника Григория Грязного.

Оперу «Царская невеста» дадут 13 август в 17:00, стоимость билетов от 300 до 1200 рублей.