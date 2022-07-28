Жителя Краснодара избили и ограбили двое незнакомцев в его квартире

Задержанные вину не признали Фото из архива КП

В Краснодаре задержали двоих подозреваемых в разбое. Мужчины напали на жителя в его же квартире, избили и ограбили. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в поселке Знаменском. В квартиру местного жителя ворвались двое незнакомцев и начали требовать деньги за то, что якобы помогли ему найти паспорт. При этом они избивали хозяина.

Мужчина отказался, на что незваные гости достали кухонный нож и под угрозой ударить украли телефон, верхнюю одежду, алкоголь и 6,5 тысячи рублей. После этого они ушли.

Но скрыться подозреваемым не удалось. Судимых за кражи 33-летнего краснодарца и 37-летнего жителя Крымского района задержала полиция. На допросе мужчины вину не признали.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Краснодара украл у возлюбленной украшения на 224 тысячи рублей и сдал в ломбард. Мужчина выносил вещи в течение полугода.