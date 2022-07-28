В Краснодаре прошла торжественная литургия в День крещения Руси

В Краснодаре провели торжественную литургию в День крещения Руси. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре в День крещения Руси прошла торжественная литургия, которую провели в Войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского. После богослужения собравшиеся, среди которых были атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Александр Власов, казаки, представители духовенства и православных объединений, а также жители города, провели крестный ход.

– Принятие князем Владимиром решения о Крещении Руси стало фундаментом для развития науки, живописи, зодчества и духовной культуры. Православная вера укрепляет дух казачества и вдохновляет на достижения и подвиги во имя Отечества, – рассказал Александр Власов.

Во всем Краснодарском крае 28 июля пройдут тематические беседы и встречи, посвященные Дню крещения Руси.