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Спорт28 июля 2022 15:49

Кубанские стрелки заняли третье место в первенстве России

Спортсмены из Краснодарского края завоевали девять медалей на всероссийском спортивном турнире
Евгения ХАЛИКОВА
Кубанские спортсмены завоевали девять наград на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские спортсмены завоевали девять наград на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Татарстане завершились всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. В сборную Краснодарского края вошли 11 спортсменов в возрасте до 19 лет. Кубанские стрелки завоевали девять медалей и по общекомандным итогам заняли третье место.

- По итогам турнира у наших ребят одна золотая, пять серебряных и три бронзовых медалей. Самые лучшие результаты показали Елизавета Кищик и Алина Отарева. Спортсменки заняли в разных дисциплинах первые, вторые и третьи места, - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Пулевой стрельбой в Краснодарском крае занимаются почти 12 тысяч человек. Высокие результаты демонстрируют спортсмены из Краснодара, Новороссийска, Сочи и Анапы, Приморско-Ахтарского и Крымского районов.