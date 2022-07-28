Кубанские стрелки заняли третье место в первенстве России

Кубанские спортсмены завоевали девять наград на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Татарстане завершились всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. В сборную Краснодарского края вошли 11 спортсменов в возрасте до 19 лет. Кубанские стрелки завоевали девять медалей и по общекомандным итогам заняли третье место.

- По итогам турнира у наших ребят одна золотая, пять серебряных и три бронзовых медалей. Самые лучшие результаты показали Елизавета Кищик и Алина Отарева. Спортсменки заняли в разных дисциплинах первые, вторые и третьи места, - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Пулевой стрельбой в Краснодарском крае занимаются почти 12 тысяч человек. Высокие результаты демонстрируют спортсмены из Краснодара, Новороссийска, Сочи и Анапы, Приморско-Ахтарского и Крымского районов.