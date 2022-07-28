День пройдет без осадков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Черноморском побережье 29 июля воздух прогреется до +33 градусов. Ночью в некоторых районах похолодает до +15.

- Ожидается переменная облачность. День пройдет без существенных осадков, - сообщили в

Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Уточняется, что днем будет дуть южный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Местами порывы достигнут 14 метров в секунду.