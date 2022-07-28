Гравитационную винодельню открыли в Анапе.

В Анапе открыли новую винодельню гравитационного типа. Здесь виноградный сок и сусло перемещаются свободно под действием силы тяжести, без механического воздействия.

В здании происходит весь технологический процесс. Вино производят и выдерживают в бочках, а позже разливают по бутылкам. Также есть смотровая площадка, дегустационный зал и пространство для проведения выставок.

- Сейчас в нашем регионе важнейшей задачей является развитие виноделия и виноградарства. Мы видим, как в крае закладываются молодые виноградники и открываются новые винодельни. Все это гарантирует успешное развитие отрасли в крае и в целом в стране, - сообщил вице-губернатор по вопросам АПК Андрей Коробка.

Уточняется, что новая винодельня находится в селе Варваровка. Тут выращивают виноград восьми сортов, а урожай собирают исключительно вручную.

Кроме того, виноградники здесь были заложены еще в 2011 году. Только сейчас в продажу начало поступать первое премиальное вино компании, которое изготовили из урожая 2020 года. Теперь любой желающий может официально посетить винодельню.