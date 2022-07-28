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Общество28 июля 2022 17:25

В Краснодаре отметили пятилетний юбилей создания Общественной палаты

За пять лет работы Общественная палата провела более 200 заседаний комиссий по острым социальным вопросам
Евгения ХАЛИКОВА
Общественная палата Краснодара отметила пятилетний юбилей. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Общественная палата Краснодара отметила пятилетний юбилей. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодарская Общественная палата отмечает пятилетний юбилей. Поздравить членов палаты приехали глава городской Думы Краснодара Вера Галушко, вице-мэр Краснодара Максим Слюсарев и председатель краевой Общественной палаты Любовь Попова.

– Жители Краснодара считают Общественную палату последней инстанцией. Это значит, что палата пользуется у людей авторитетом и уважением. Силами членов организации удалось решить много городских проблем, - рассказала Вера Галушко.

Представители Общественной палаты получили Почетные грамоты мэрии Краснодара, городской Думы и Законодательного Ссобрания края.