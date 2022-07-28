В Краснодаре отметили пятилетний юбилей создания Общественной палаты

Общественная палата Краснодара отметила пятилетний юбилей. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодарская Общественная палата отмечает пятилетний юбилей. Поздравить членов палаты приехали глава городской Думы Краснодара Вера Галушко, вице-мэр Краснодара Максим Слюсарев и председатель краевой Общественной палаты Любовь Попова.

– Жители Краснодара считают Общественную палату последней инстанцией. Это значит, что палата пользуется у людей авторитетом и уважением. Силами членов организации удалось решить много городских проблем, - рассказала Вера Галушко.

Представители Общественной палаты получили Почетные грамоты мэрии Краснодара, городской Думы и Законодательного Ссобрания края.