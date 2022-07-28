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Общество28 июля 2022 17:41

В Краснодаре из-за аварии на подстанции жители 10 улиц остались без света

Аварийное отключение произошло 28 июля в Карасунском округе Краснодара
Евгения ХАЛИКОВА
Жителям Краснодара придется коротать вечер без электричества.

Жителям Краснодара придется коротать вечер без электричества.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария на электросетях стала причиной обесточивания нескольких улиц в Карасунском округе Краснодара. Без электричества остались жители улиц Ставропольская, 2-я Пятилетка, Амурская, Енисейская, Глинки, Казанская, Иркутская, Новосибирская, Селезнева, Ялтинская и других.

- Авария оставила без электричества жителей 10 улиц. Причина - повреждение на линии 6-10 кВ, в итоге отключились 13 трансформаторных подстанций, - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Аварийная бригада уже приступила к восстановительным работам. Время возвращения электричества в дома краснодарцев не уточняется.