Застрявший сухогруз «Рио». Фото: maritime_newspaper.23

Сухогруз «Рио» в Геленджике собираются убрать к 2025 году. Он сел на мель из-за сильного шторма в 8,5 балла. Корабль плыл под флагом Того в районе мыса Дооб в 2018 году.

- Судно включено в перечень затонувшего имущества, удаление которого является обязательным. Также в него внесли теплоход «Берил» под флагом Сьерра-Леоне. Он затонул в районе Ейска и принадлежит «Мелита Маритайм INC», - сообщается на портале для размещения проектов нормативно-правовых актов.

Уточняется, что «Берил» собираются убрать до 2026 года. Также обязательному удалению подлежит баржа «Дон-2» в районе Ейска, которую необходимо устранить до 2027 года.

На 1 августа назначено окончание независимой антикоррупционной экспертизы. До 9 августа продлится обсуждение всего проекта.