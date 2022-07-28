В Анапе водитель такси отправится под суд за вождение без прав

Три автомобиля лишились государственных регистрационных знаков так как ранее регистрация была аннулирована. Фото: пресс-служба ОМВД по Анапе

В Анапе полицейские за два дня составили почти 30 протоколов об административных правонарушениях на дорогах. Автоинспекторы поймали водителя BMW X6 с находящимися в розыске регистрационными номерами. Также был выявлен водитель такси без водительского удостоверения.

- Материалы на таксиста, управлявшего автомобилем без прав, были направлены в суд. Также предстанет перед судьей водитель, ранее лишенный права управления автомобилем, - уточнили в ОМВД по Анапе.

Еще с трех авто на месте сняли государственные регистрационные знаки, так как они ранее были аннулированы.