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Политика28 июля 2022 18:43

Мурата Кумпилова выдвинули на пост главы Адыгеи

Выборы главы в республике состоятся 11 сентября 2022 года
Евгения ХАЛИКОВА
Мурат Кумпилов. Фото: t.me/muratkumpilov

Мурат Кумпилов. Фото: t.me/muratkumpilov

Единая Россия озвучила президенту свое предложение по кандидатуре Мурата Кумпилова на пост главы Республики Адыгея.

- Инициативу поддержали партии: Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Зеленая альтернатива, Российская экологическая партия «Зеленые», Гражданская сила, Демократическая партия России, Казачья партия РФ и Партия прогресса, - сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Выборы главы Адыгеи запланированы на 11 сентября. Решение будут принимать депутаты Государственного Совета-Хасэ, которые утвердят одну кандидатуру из всех внесенных президентом России.