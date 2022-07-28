Мурата Кумпилова выдвинули на пост главы Адыгеи

Мурат Кумпилов. Фото: t.me/muratkumpilov

Единая Россия озвучила президенту свое предложение по кандидатуре Мурата Кумпилова на пост главы Республики Адыгея.

- Инициативу поддержали партии: Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Зеленая альтернатива, Российская экологическая партия «Зеленые», Гражданская сила, Демократическая партия России, Казачья партия РФ и Партия прогресса, - сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Выборы главы Адыгеи запланированы на 11 сентября. Решение будут принимать депутаты Государственного Совета-Хасэ, которые утвердят одну кандидатуру из всех внесенных президентом России.