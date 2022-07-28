В поселке Афипском выделят 360 миллионов рублей на строительство школы. Фото: пресс-служба администрация Краснодарского края.

В поселке Афипском Кубани появится новый корпус для начальной школы на 400 мест. Планируется, что его построят уже до конца этого года. На этот объект будет поэтапно выделяться около 360 миллионов рублей.

- Таким образом мы увеличим вместимость учебного заведения. Также получится выделить начальные классы в отдельный блок. Сейчас на объекте продолжаются строительные работы, - сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Уточняется, что населенный пункт быстро развивается и нужна еще одна школа на тысячу детей. Участок, который есть в наличии, достаточно далеко расположен от центра. Поэтому на данный момент ведется поиск других, более удобных для школьников вариантов.