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Общество28 июля 2022 20:02

В Северском районе Кубани отремонтируют детское инфекционное отделение.

Капитальный ремонт начнется уже в этом году
Мария ЧАЛАЯ
Детское инфекционное отделение начнут ремонтировать в 2022 году. Фото: пресс-служба администрация Краснодарского края.

Детское инфекционное отделение начнут ремонтировать в 2022 году. Фото: пресс-служба администрация Краснодарского края.

В Северском районе Кубани отремонтируют детское инфекционное отделение. Капитальный ремонт начнется уже в этом году. Для этого главный врач медицинского учреждения подготовил проект.

- В этом году выделим деньги и начнем капитальный ремонт. На данный момент проработали маршрутизацию, - сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Уточняется, что экстренных пациентов во время ремонта будут принимать в центральной районной больнице. Для них выделены помещения, где созданы все необходимые условия.

Кроме того, дети смогут получить лечение в краевых медучреждениях.