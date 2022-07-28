Жительницу Адыгеи будут судить за убийство знакомого

Застолье закончилось поножовщиной. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее

Следователи Адыгеи возбудили уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Майкопского района, которую подозревают в убийстве знакомого. В республиканском следкоме рассказали, что женщина распивала спиртные напитки в компании знакомых. Во время застолья между собутыльниками возник конфликт.

- По данным следствия, между женщиной и ее знакомым возник конфликт, в ходе которого она нанесла потерпевшему один удар кухонным ножом в область жизненно-важных органов. От полученных повреждений потерпевший скончался, - сообщили подробности в СУ СК РФ по Адыгее.

По ходатайству следователя обвиняемая будет дожидаться окончания следствия под стражей. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.