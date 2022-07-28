В селе Ольгинка Туапсинского района заканчивается строительство нового школьного корпуса

В школе будут пищеблок, актовый и спортивный залы, медкабинет и учебные лаборатории. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

В селе Ольгинка Туапсинского района рабочие заканчивают строительство второго корпуса СОШ № 19. Фактическая готовность общеобразовательного учреждения составляет 95%. В здании завершен монтаж подвесных потолков, установлены двери и близятся к финишу отделочные работы.

- На объекте полностью обустроены инженерные сети: системы отопления, электроснабжения. На 98% готовы системы водоснабжения, канализации и вентиляции, - уточнили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Средства на строительство школы были выделены из бюджетов региона и муниципалитета. Новый корпус будет рассчитан на 125 учеников. После ввода в эксплуатацию школьники перейдут на учебу в одну смену.