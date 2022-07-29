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Общество28 июля 2022 22:40

В Туапсинском районе средства от курортного сбора направили на благоустройство села Небуг

В селе Небуг появится пешеходная зона с шахматными столами и выставкой работ местных мастеров
Евгения ХАЛИКОВА
В селе Небуге благоустраивают территорию вдоль федеральной трассы. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района.

В селе Небуге благоустраивают территорию вдоль федеральной трассы. Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района.

В Туапсинском районе было принято решение направить средства от курортного сбора на благоустройство территории села Небуг. Уже готов проект общественной территории. Вдоль федеральной трассы появится пешеходная зона с шахматными столами и детскими площадками.

- Также здесь будут установлены лавочки и обустроены специальные вернисажи, где местные мастера смогут устраивать выставки своего творчества, - рассказали в администрации Небугского сельского поселения.

У жителей села есть возможность также внести свою лепту в благоустройство будущего бульвара и других общественных территорий.