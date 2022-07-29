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Происшествия28 июля 2022 23:53

В Краснодаре трамвай сбил женщину

Пенсионерка получила тяжелые травмы и находится в реанимации
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре женщина попала под трамвай.

В Краснодаре женщина попала под трамвай.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре трамвай сбил пожилую женщину. Чрезвычайное происшествие произошло вечером 28 июля на пересечении улиц Вишняковой и Ставропольской.

- Пенсионерка перебегала трамвайные рельсы в неположенном месте. Водитель состава не смог экстренно отреагировать на нее и в результате допустил столкновение, - рассказал официальный представитель краснодарского УМВД РФ Артем Коноваленко.

Пенсионерка смогла выжить после наезда трамвая, но получила серьезные травмы. Сейчас она находится в больнице. По факту ДТП идет расследование,