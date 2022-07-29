Узнали, где будут отключения света в Сочи 29 июля 2022 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подача электроэнергии в жилые дома и социальные объекты будет временно приостановлена во всех микрорайонах курорта. Причина бытовых неудобств - внеплановый ремонт на объектах электросетей. Предполагается, что людям придется провести без света несколько часов, правда, назвать точное время отключения электрики не могут.

Придется смириться с отсутствием благ цивилизации жителям улиц: Пензенская, Пастушечья, Тихая, Большая, Сормовская, Спутник, Клубная, Рассвет, Черновицкая, Суздальская, Мира, Школьная, Урожайная, Теневой, Целинная, Яблочная, Крымская, Виноградная, Полтавская, Тепличная, Механизаторов, Высокогорная, Теневой, Павла Корчагина, 4, Пионерская, Комсомольская, 19, Красная.

Также будет ограничена подача электроэнергии в дома на переулках Ряжский, Павла Корчагина, Пастушечий, Спутник, Банный и в садовом товариществе «Самшит».