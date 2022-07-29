В Краснодаре находящийся в розыске мужчина избил девушку и прохожего

На улице Героя Яцкова мужчина в розыске избил двоих людей. Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре находящийся в розыске мужчина избил двоих людей. Сначала дебошир громко кричал и нецензурно выражался в сторону девушки. После этого он побежал за своей жертвой и начал сильно избивать ее.

За девушку заступились местные жители. Одного из случайных очевидцев мужчина также повалил на асфальт и избил.

- На место происшествия сразу же выехали полицейские. Они задержали 27-летнего мужчину и выяснили, что дебошир находится в розыске за кражу, - сообщил представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Героя Яцкова во дворе дома № 4.

На данный момент проводится проверка по факту нанесения побоев девушке. После нее будет принято решение с учетом степени причиненного вреда здоровью.

Кроме того, мужчину, который вступился за девушку, после драки также доставили в больницу.