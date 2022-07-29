Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2022 1:53

В Сочи личный водитель украл 245 тысяч рублей с карточки работодателя

Возбуждено уголовное дело
Мария ЧАЛАЯ
Полицейские раскрыли кражу 245 тысяч рублей

Полицейские раскрыли кражу 245 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи личный водитель украл 245 тысяч рублей с карточки работодателей. В отдел полиции Центрального района города обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о краже денег.

- Банковская карта находилась в пользовании личного водителя заявительницы. 27-летний местный житель мог тратить деньги на содержание автомобиля, но в течение полугода он несколько раз снимал средства для собственных нужд, - сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Уточняется, услуга смс-оповещений у женщины не была подключена. О краже денег она узнала только тогда, когда обратилась в банк за выпиской. Тогда водитель уже больше недели не выходил на работу и не отвечал на телефонные звонки.

Полицейские задержали подозреваемого и выяснили, что он выбросил банковскую карту, а деньги потратил. На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.