В Сочи личный водитель украл 245 тысяч рублей с карточки работодателя

Полицейские раскрыли кражу 245 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи личный водитель украл 245 тысяч рублей с карточки работодателей. В отдел полиции Центрального района города обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о краже денег.

- Банковская карта находилась в пользовании личного водителя заявительницы. 27-летний местный житель мог тратить деньги на содержание автомобиля, но в течение полугода он несколько раз снимал средства для собственных нужд, - сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

Уточняется, услуга смс-оповещений у женщины не была подключена. О краже денег она узнала только тогда, когда обратилась в банк за выпиской. Тогда водитель уже больше недели не выходил на работу и не отвечал на телефонные звонки.

Полицейские задержали подозреваемого и выяснили, что он выбросил банковскую карту, а деньги потратил. На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.