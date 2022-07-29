Погода в Адыгее 29 июля 2022: день ожидается жарким

Узнали, какой будет погода в Адыгее 29 июля 2022 Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 29 июля 2022.

В Майкопе 29 июля ожидается жаркий солнечный день. Максимальная температура воздуха +30°C. Ветер северо-восточный, 3 м/с. К вечеру температура опустится до +17°C. Ветер восточный, 3 м/с.

- В выходные дни термометры покажут до +34°C тепла, - сообщили в гидрометцентре.

Погода в Лаго-Наки также сохранится ясной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +28°C. Осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +14°C. Ветер восточный, 2 м/с.