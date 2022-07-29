Бюджет Сочи увеличился на 1 млрд рублей

В Сочи состоялась встреча Городского Собрания. Фото: администрация Сочи

В Сочи состоялась встреча Городского Собрания. По итогам совещания, доходная часть курорта была увеличена на 1,049 млрд рублей. Деньги появились благодаря межбюджетным трансфертам из бюджета Краснодарского края.

- Совместные усилия парламента и администрации Сочи позволяют максимально эффективно направлять средства бюджета на решение вопросов, которые волнуют наших горожан, ведут к повышению качества жизни, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», деньги будут направлены на ликвидацию последствий потопа. Также определенную сумму выделяют на содержание и ремонт дорог, на соцсферу и благоустройство города. Стоит отметить, что администрация города планирует выполнить ремонт пешеходного моста через реку Сочи на улице Парковой. На это будет выделено более 250 млн рублей.