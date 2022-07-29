На Кубани более 300 IT-специалистов подали заявки на льготную ипотеку

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Краснодарский край стал лидером среди регионов России по оформлению льготной ипотеки для айтишников. Более 300 IT-специалистов подали заявки за два месяца.

- На сегодняшний день банки приняли 328 заявок, большую часть из которых уже одобрили. 77 специалистов получили более 555 млн рублей на покупку жилья, – рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Кроме этого, налоговую ставку для IT-компаний на Кубани снизили с 6% до 1%. Также IT-организации могут получить в Фонде микрофинансирования заем от 100 тысяч до 5 млн рублей по ставке 2% – 4,25% на 3 года.