В Сочи на первую языковую стажировку прибыли школьники Ямала

В Сочи прибыли школьники Ямала. Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В Сочи прибыли школьники Ямала. 15 ребят будут проходить обучение в языковом лагере. Приехать на курорт посчастливилось старшеклассникам из Салехарда, Муравленко, Тазовского, Нового Уренгоя, Лабытнанги, Губкинского и других муниципалитетов.

Стоит отметить, что ребята проходили сильный конкурс. Чтобы попасть на стажировку в Сочи школьники должны были получать высокие баллы на профильных олимпиадах и конкурсах. Также с каждым старшеклассником проводили собеседование на английском языке.

- Организуем стажировки на базе детских оздоровительных лагерей, чтобы у ребят был дополнительный стимул. Лето, оздоровление, плюс интенсивная языковая школа - такое мероприятие запустим в ближайшее время, - рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», стажироваться ребята в Сочи будут две недели. Кстати, в языковой школе занятия преподают именно носители языка. Поэтому школьники смогут улучшить свой разговорный английский язык и грамматику.