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Общество29 июля 2022 6:08

В Адыгее к концу 2023 года запустят экотехнопарк по переработке мусора

На эти цели направят 950 млн рублей
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопском районе Адыгеи к концу 2023 года хотят запустить экотехнопарк по переработке мусора

В Майкопском районе Адыгеи к концу 2023 года хотят запустить экотехнопарк по переработке мусора

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Майкопском районе Адыгеи к концу 2023 года хотят запустить экотехнопарк по переработке мусора. На данный момент уже получено разрешение на строительство. Общий объем вложений, направленный на создание парка, составит 950 млн рублей.

- К четвертому кварталу следующего года инвестор планирует создать в Майкопском районе полигон ТКО вместимостью 3,1 млн тонн; мусоросортировочный комплекс с автоматической линией сортировки мощностью 150 тыс. тонн/год; площадку компостирования мощностью 90 тыс. тонн/год, - сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», Республика Адыгея является одним из лидеров среди регионов в стране по реализации реформы системы обращения с переработкой мусорных отходов