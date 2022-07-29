В Адыгее к концу 2023 года запустят экотехнопарк по переработке мусора

В Майкопском районе Адыгеи к концу 2023 года хотят запустить экотехнопарк по переработке мусора Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Майкопском районе Адыгеи к концу 2023 года хотят запустить экотехнопарк по переработке мусора. На данный момент уже получено разрешение на строительство. Общий объем вложений, направленный на создание парка, составит 950 млн рублей.

- К четвертому кварталу следующего года инвестор планирует создать в Майкопском районе полигон ТКО вместимостью 3,1 млн тонн; мусоросортировочный комплекс с автоматической линией сортировки мощностью 150 тыс. тонн/год; площадку компостирования мощностью 90 тыс. тонн/год, - сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», Республика Адыгея является одним из лидеров среди регионов в стране по реализации реформы системы обращения с переработкой мусорных отходов