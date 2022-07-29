23 года с песней: «Орлёнок» встречает юных артистов на «Песенке года»

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре стартовал XXIII «Международный телевизионный фестиваль «Песенка года» Ангелины Вовк. В рамках программы его участники продемонстрируют вокальные способности, встретятся с известными исполнителями и поборются за орден «Молодое Дарование России».

Участниками фестиваля стали больше 130 детей – победителей конкурса на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Международный телевизионный фестиваль «Песенка года».

«Восьмая смена – одна из самых любимых у орлят, поскольку включает в себя множество уникальных творческих событий, среди которых «Международный телевизионный фестиваль «Песенка года». На протяжении 23 лет он собирает музыкальные таланты со всей страны. В «Орлёнке» ребята взаимодействуют с профессиональными артистами и одарёнными сверстниками, демонстрируют своё мастерство и обмениваются опытом. Фестиваль – отличный фундамент для будущих свершений и побед», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

В течение недели у мальчишек и девчонок будут проходить конкурсные дни. Параллельно юные артисты в рамках занятий будут знакомиться с творчеством поэтов, композиторов, известных исполнителей, а также станут участниками мастер-классов гостей Фестиваля. Это артисты проекта «Голос»: Павел Пушкин, Мари Карне, Артур Васильев, теле- и радиоведущий Михаил Куницын, а также артисты эстрады Наиль, Феликс Царикате, Артём Данини.

«За всю историю «Песенка года» собрала десятки тысяч юных дарований из разных стран, ведь музыка не знает границ. Фестиваль зарекомендовал себя как школа мастерства для большого творческого коллектива увлечённых, талантливых детей и взрослых. Члены жюри Фестиваля по доброй традиции будут не только вести мастер-классы и творческие встречи, но и сами выступят на одной сцене с участниками. Искренне верим, что Фестиваль откроет новое поколение молодых музыкантов и выведет их на большую сцену», – отметила Ангелина Вовк.

2 августа орлята вместе соберутся на творческий вечер, приуроченный к 80-летию народной артистки РФ Ангелины Вовк. Ребята смогут задать интересующие вопросы главной хранительнице-символу песен и песенок года на отечественных голубых экранах.

В финале конкурсных испытаний будут определены победители Фестиваля, а также обладатель гран-при «Песенки года» – ордена «Молодое Дарование России – Чароитовая звезда».

Организаторами фестиваля выступают некоммерческая организация «Российский Фонд Культуры и Искусств Поддержки Детского творчества» и ВДЦ «Орлёнок».