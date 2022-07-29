В Сочи создали горячую линию по вопросам налогообложения

Горячая линия бесплатная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи была создана горячая линия, по которой можно задать вопросы на тему налогообложения. Бесплатную консультацию организовал Департамент по финансам и бюджету.

- Жители и гости города Сочи смогут проконсультироваться по вопросам местного законодательства о налогах и сборах, получить разъяснения о правах и обязанностях налогоплательщиков и нарушениях, - отметил директор департамента по финансам и бюджету Александр Олейник.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», позвонить можно по телефону 8 (862)-264-51-35. Горячая линию работает в будние дни с 09:00 до 17:00 часов.