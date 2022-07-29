В Яблоновском районе Адыгеи до конца года благоустроят 12 дворов и общественных территорий

Во дворах благоустраивают детские площадки и зеленые зоны Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи благоустроят 12 дворов и общественных территорий. Обновление произведут до конца этого года.

- Благодаря реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Яблоновском городском поселении Тахтамукайского района завершаются работы по благоустройству дворовых территорий, - сообщили в пресс-службе Минстроя Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент в республике благоустроили уже 12 дворовых территорий. На эти цели было направлено 71,7 млн рублей. Это позволило установить во дворах детские игровые площадки. А также организовать зеленые зоны и парковки для транспорта.