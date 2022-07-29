Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2022 7:00

В Сочи планируют построить второй терминал аэропорта за 7 млрд рублей

Аэропорт остается единственным действующим на юге страны
Ангелина НАЗАРЧУК
В аэропорту Сочи может появиться второй терминал.

В аэропорту Сочи может появиться второй терминал.

Фото: Олег УМАРОВ

В аэропорт Сочи инвестируют более 11 млрд рублей. Такую сумму выделят впервые за пять лет. Аэропорт Сочи планируют расширять. В перспективе собираются строить второй терминал. Об этом ТАСС рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

- На Сочи сейчас колоссальная нагрузка, теперь это ворота для всего юга, международного транзита. Сейчас курорт с нагрузкой справляется. В перспективе планируется реализовать достаточно крупный инвестпроект по строительству второго терминала, - заявил Алексей Юртаев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в международном аэропорту планируют расширить действующий либо построить новый терминал. На строительство собираются выделить более 7 млрд рублей. Кроме того, запланирована реконструкция аэродрома. Площадь нового мастер-плана превышет 500 га.