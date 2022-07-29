В Сочи планируют построить второй терминал аэропорта за 7 млрд рублей

В аэропорту Сочи может появиться второй терминал. Фото: Олег УМАРОВ

В аэропорт Сочи инвестируют более 11 млрд рублей. Такую сумму выделят впервые за пять лет. Аэропорт Сочи планируют расширять. В перспективе собираются строить второй терминал. Об этом ТАСС рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

- На Сочи сейчас колоссальная нагрузка, теперь это ворота для всего юга, международного транзита. Сейчас курорт с нагрузкой справляется. В перспективе планируется реализовать достаточно крупный инвестпроект по строительству второго терминала, - заявил Алексей Юртаев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в международном аэропорту планируют расширить действующий либо построить новый терминал. На строительство собираются выделить более 7 млрд рублей. Кроме того, запланирована реконструкция аэродрома. Площадь нового мастер-плана превышет 500 га.