Черное море в Анапе и Геленджике прогрелось до 26 градусов

Море комфортное для купания. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Черное море 29 июля прогрелось до комфортной температуры для купания. Азовское море по-прежнему остается прохладнее на два градуса.

По данным краевого гидрометцентра, 29 июля у берегов Геленджика и Анапы море прогрелось до 26 градусов. В Новороссийске и Туапсе температура воды – 25 градусов. В Сочи море прохладнее – 24 градуса.

Стоит отметить, что температура Азовского моря на уровне с Черным. Так, вода в Темрюке и Приморско-Ахтарске прогрелась до 25 градусов. А вот в Ейске море чуть прохладнее – 24 градуса.