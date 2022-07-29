Сыродельный завод «Агрокомплекса» посетил губернатор Кубани

«Агрокомплекс» предвосхищает конъюнктуру рынка, изучая и воплощая в жизнь перспективные проекты. Фото: agrokomplex.ru

На сыродельном заводе «Агрокомплекса» им. Н.И.Ткачёва состоялось совещание под председательством главы администрации региона Вениамина Кондратьева, посвященное перспективам развития пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в новых экономических реалиях. Во встрече с представителями власти и крупнейших компаний отрасли переработки принял участие генеральный директор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина.

Участники мероприятия обсудили текущие показатели отрасли, обозначили драйверы роста перерабатывающих предприятий, поделились планами по обеспечению продовольственной безопасности.

Осмотрев завод «Сыры Кубани», Вениамин Кондратьев высоко оценил его технологичность, уникальность, широкий ассортимент из 43 наименований продукции. За 6 месяцев 2022 года здесь произвели почти 5,5 тысяч тонн сыров и 708 тонн сливочного масла, выпустили выдержанные сыры со сроком созревания более 12 месяцев.

- Ваша продукция качественная и на 100% полезная, из экологически чистого молока. Но главное - сделана на Кубани. Это уже не замещение, а импортовымещение. Нужно занимать ниши, оставленные иностранными компаниями, и уже никогда не оставлять их. Сегодня важно, чтобы люди не ощущали изменений в своей семейной продуктовой корзине. И можно с уверенностью сказать: дефицита молочной продукции в крае точно не будет, – сказал Вениамин Кондратьев.

В свою очередь Евгений Хворостина сообщил о развитии других перерабатывающих производств «Агрокомплекса». Он отметил, что в компании представлены практически все виды пищевой переработки. В этой сфере на предприятиях агрохолдинга трудоустроено более 15 тысяч человек.

Совещание на сыродельном заводе «Агрокомплекса» состоялось под председательством губернатор Кубани Вениамина Кондратьева. Фото: agrokomplex.ru

Первым в регионе «Агрокомплекс» остается по производству колбасных изделий и деликатесов, и эти позиции планирует упрочить с запуском технологичного мясокомбината в станице Медвёдовской. Выпуск с конвейера первой партии сырокопченых колбасных изделий генеральный директор агрохолдинга анонсировал в августе. Благодаря новым мощностям через два года в «Агрокомплексе» рассчитывают нарастить совокупное производство колбасных изделий до уровня 32 тыс. тонн в год. Наряду с этим растет производство мясной консервации, только выпуск тушеной говядины вырос на 30%.

Каждый второй килограмм птицы и продуктов ее переработки обеспечивают птицефабрики «Агрокомплекса», и в этом году планируется выпустить на рынок 350 тыс. тонн такой продукции.

Также Евгений Хворостина напомнил, что агрохолдинг занимает пятую позицию в топе отечественных производителей сахара. В этом году перед заводами стоит задача нарастить производство сахара на 20% – до 470 тыс. тонн. И первый сбор сахарной свеклы показывает урожайность на 15% выше уровня прошлого года – до 520 ц/га. При этом оказалась ожидаемо прибыльна продукция жомосушильных комплексов, модернизацию которых компания завершила в прошлом году.

«Агрокомплекс» предвосхищает конъюнктуру рынка, изучая и воплощая в жизнь перспективные проекты. Так два года назад был построен мощный завод по переработке сои в Славянском районе. Сегодня он перерабатывает весь получаемый урожай сои и обеспечивает сырьем комбикормовый завод. В будущем компания рассматривает проекты по возведению в Краснодарском крае нового завода по переработке подсолнечника, строительства новой мельницы.

- Резервов у нас много. Мы не останавливаемся на достигнутом, следим за трендами, находим точки роста и стремимся к вариативности производств. Вместе с другими участниками рынка мы готовы двигать вперед перерабатывающую отрасль региона и создавать достойный кубанский продукт, - добавил Евгений Хворостина.