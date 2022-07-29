В Майкопе пенсионерка перевела лжебанкирам 170 тысяч рублей

Пенсионерка выполнила все советы, и только после этого поняла, что ее обокрали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Майкопе пенсионерка потеряла 170 тысяч рублей после разговора с мошенниками. Они представлялись работниками банка.

- Аферисты звонили женщине на протяжении нескольких часов с 12 различных номеров, в том числе начинающихся на цифры 8-495-… Как и в большинстве подобных случаев, они сообщили, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Злоумышленники использовали популярную схему мошенничества. По рассказам лжебанкиров, женщине требовалось перевести деньги на специально подготовленный «безопасный» счет. Пенсионерка выполнила все советы, и только после этого поняла, что ее обокрали.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», по данному инциденту возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день устанавливаются лица, совершившие преступление.