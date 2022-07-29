ФСБ задержала сбытчика наркотиков и сильнодействующего лекарства в Краснодаре

В доме, где он готовил наркотики, нашли оборудование и канистры с прекурсорами Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре ФСБ задержан сбытчик наркотиков и сильнодействующего лекарства. Ему грозит пожизненный срок, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 31-летний мужчина нашел в интернете подработку наркокурьером. После этого он арендовал дом в станице Смоленской и организовал собственную лабораторию. Здесь подозреваемый установил оборудование, канистры с прекурсорами и готовил синтетические наркотики – ему доставляли необходимые реагенты.

При обыске места, где задержанный временно проживал, сотрудники МВД и УФСБ по Краснодарскому краю нашли 240 свертков с порошком и 35 свертков с кристаллами светлого цвета. Вещества он планировал сбыть тайниковыми закладками. Кроме того, у мужчины изъяли банку с 2,5 килограмма сильнодействующего лекарства «Прегабалин», весы, упаковки, печати врачей, бланки рецептов и сверток с наркотиком, который он приготовил для себя.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. Мужчине грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На период предварительного следствия он заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.