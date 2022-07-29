На Кубани за сутки COVID-19 заболели 238 человек, в том числе 13 детей

На аппаратах ИВЛ пациентов нет Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 238 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирусом заболели 13 детей, самому младшему из которых один год. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 76 положительных результатов, в Новороссийске – 33, в Сочи – 25, в Анапе – 22. 9 пациентов прибавилось в Горячем Ключе, по 8 - в Крымском и Тбилисском районах, по 6 – в Калининском и Павловском, 5 – в Северском.

В Гулькевичском районе COVID-19 заболели 4 человека, в Выселковском, Темрюкском, Ейском и Туапсинском – по 3, в Брюховецком, Динском, Кавказском, Красноармейском, Мостовском, Новокубанском и Староминском – по 2.

- По одному заболевшему в Армавире, Абинском, Апшеронском, Крыловском, Кущевском, Новопокровском, Славянском, Тимашевском, Тихорецком и Усть-Лабинском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

Уточняется, что на аппаратах ИВЛ пациентов нет.