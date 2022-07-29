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Происшествия29 июля 2022 8:30

В ДТП с микроавтобусом под Краснодаром пострадала женщина и пятимесячный ребенок

Кроме этого, госпитализирован водитель
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото пресс-службы ГИБДД по краю

Фото пресс-службы ГИБДД по краю

Под Краснодаром микроавтобус с семью пассажирами столкнулся с грузовиком МАН. Туристы ехали из Еревана в Анапу. В ГИБДД уточнили, что в аварии пострадали три человека.

- В ДТП пострадали 58-летняя пассажирка автобуса и пятимесячная девочка, они оставлены под наблюдением врачей. Также госпитализирован водитель, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что микроавтобус, перевозивший пассажиров на Черноморское побережье, влетел в тонар с прицепом. Сейчас причины случившегося выясняются.