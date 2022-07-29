РНКБ снова снижает ставки по кредитам и ипотеке

Банк РНКБ в очередной раз снижает ставки по кредитам. С сегодняшнего дня ставки по потребительским кредитам были снижены банком в среднем на 2%. Теперь процентная ставка по кредитам наличными составляет от 9,9%, по автокредитам - от 7,5%.

Также с 1 августа банк РНКБ снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,6%, благодаря чему ставки по собственным программам банка будут начинаться от 7,4%. Ставки по льготным ипотечным госпрограммам, которые реализует РНКБ, начинаются от 3%.

Решение было принято банком в связи с очередным снижением ключевой ставки Банка России и успешной реализацией принятых государством мер для поддержки финансового сектора и экономики страны в целом.

Чтобы получить кредит в РНКБ, необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка и дождаться одобрения. Решение по кредиту принимается банком в срок от трех минут. Ознакомиться более детально с условиями кредитных и депозитных продуктов можно на официальном сайте банка.