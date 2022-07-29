Столкновение произошло, когда иномарка во время обгона выехала на «встречку» Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек погиб и трое пострадали в лобовом ДТП на Кубани. Авария произошла утром 29 июля в Славянском районе.

Предварительно, 27-летний водитель Kia Sportage на трассе Краснодар - Славянск-на-Кубани во время обгона выехал на встречку. В этот момент здесь проезжала Lada, с которой и столкнулась иномарка.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в результате ДТП погиб 47-летний водитель отечественного авто. Три пассажирки - 51 года и 18 лет из Lada и 48 лет из Kia Sportage – госпитализированы с травмами.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что под Краснодаром микроавтобус с семью пассажирами столкнулся с грузовиком МАН. Туристы ехали из Еревана в Анапу.