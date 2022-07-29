В Сочи чуть не унесло туристов на надувной лодке

Медицинская помощь не потребовалась. Фото: https://t.me/DKTiP_SochiAdm

В Сочи утром 29 июля спасатели заметили туристов, которые все быстрее отдалялись на надувной лодке от пляжной территории. Также молодые люди никак не реагировали на призывы вернуться обратно. Руководитель пляжа решил отправить на помощь спасательную лодку.

- В результате ребят отбуксировали к берегу, где они уже рассказали о том, что не справились с потоком морского течения и их стремительно начало уносить в открытое море, - сообщили в пресс-службе департамента курортов, туризма и потребительской сферы.

Туристы поблагодарили сотрудников пляжа. Спасатели приняли все необходимые меры.