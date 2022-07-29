Прокуратура провела проверку на соблюдение прав получения дошкольного образования Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шовгеновском районе Адыгеи выявили нарушения при приеме детей в детсады. Прокуратура провела проверку на соблюдение прав получения дошкольного образования.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в администрации района указаны две причины, по которым детям могут отказать в приеме. В действующем нормативно-правовом акте отмечено, что основанием для непринятия могут стать отсутствие свободных мест и отсутствие необходимого пакета документов.

- Вместе с тем, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», в приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, – подчеркнули в прокуратуре Адыгеи.