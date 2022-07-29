В Краснодаре движение по дороге к новой школе на улице Конгрессной планируют запустить к 1 сентября

Здесь обустраивают ливневки, бордюры, тротуары и освещение Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре продолжают строительство дороги к новой школе на 1875 мест по улице Конгрессной. Здесь обустроят остановки, тротуары и освещение, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас здесь подготавливают ливневки, бордюры и одновременно делают тротуары и освещение. Новую дорогу протяженностью в 1,2 километра по контракту установлено завершить в конце сентября. Но движение здесь планируют запустить уже к 1 сентября – открытию школы.

Напомним, школа на 1875 мест сначала начнет работу как филиал учреждения № 102. За ней закрепили детей, живущих в районе улиц им. Дзержинского, части Западного обхода, Средней, Пригородной, коттеджных поселков «Парковый», «Вилланова» и «Золотой город».