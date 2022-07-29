Пострадавшим от потопа в Сочи автовладельцам выплатят по 100 тысяч рублей

Деньги поступят на счет в течение одной недели. Фото: Олег УМАРОВ

Мэр Сочи Алексей Копайгородский принял решение выплатить денежную компенсацию автовладельцам, чьи машины пострадали от потопа. На курорт в ночь на 23 июля обрушился залповый ливень. В итоге город очень сильно пострадал. Больше сотни машин превратились в груду металлолома. Автовладельцам выплатят по 100 тысяч рублей.

- На выплату имеют право малоимущие граждане; малообеспеченные семьи, являющиеся получателями государственной социальной поддержки в виде социального пособия; семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты в категории «трудная жизненная ситуация», - сообщили условия выплаты компенсации в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», прием документов начнется 30 июля, а завершится 1 сентября. Подать заявление на выплату можно в любой день с 09:00 до 18:00 часов по адресу: улица Конституции, 18, 2-й этаж, кабинет 2-5. Деньги поступят на счет в течение одной недели.