Больше тысячи тонн ягод и фруктов собрали в Краснодаре

В Краснодаре собрали 100 тонн черешни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более тысячи тонн ягод и фруктов собрали в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Андрей Алексеенко в своем telegram-канале.

Так, в краевом центре уже получили 100 тонн черешни, 82 тонны абрикосов и персиков, 55 тонн слив и 800 тонн яблок летних сортов. Всего за сезон в Краснодаре планируют собрать не менее 30 тысяч тонн урожая.

Сейчас в городе объем фруктохранилищ достигает 11 тысяч 700 тонн. Земли с использованием технологии капельного орошения занимают 160 гектаров. А урожайность таких садов выросла в 1,8 раза.

- Наши хозяйства используют современные технологии, уплотненную схему посадки, капельные системы полива и перспективные устойчивые сорта. Поэтому урожайность в последние годы выросла в 2,5 раза, - рассказал мэр Краснодара.

Так, в 2021 году на хранение заложили более 8 тысяч тонн яблок. А на закладку и уход за садами и оборудование капельного орошения выделили более 43,9 миллиона рублей субсидий. А всего в прошлом году собрано около 29 тысяч тонн фруктов и ягод.