Анна Минькова поручила усилить контроль за лицензированием новых школ Кубани

В крае проводят еженедельные совещания с руководителями новых школ Фото: t.me/minkovaanna23

Анна Минькова поручила усилить контроль за лицензированием новых школ. Об этом вице-губернатор Краснодарского края сообщила в своем telegram-канале.

Так, в регионе проводят еженедельные совещания. Руководители учреждений, готовящихся к открытию 1 сентября, рассказывают о проделанной работе и задают вопросы.

- Получение лицензии – важный этап, ведь ее наличие подтверждает, что объект безопасен и соответствует всем нормативам, установленным законодательством, - отметила замглавы региона.

Сейчас для новых школ готовят документы на здания, получают заключения Роспотребнадзора, расставляют в помещениях мебель, учебное оборудование и технику пищеблоков, набирают педагогов и наполняют библиотеки.

Напомним, 1 сентября на Кубани для учеников откроют двери восемь новых школ. Учреждения в Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи рассчитаны на 10 тысяч мест в одну смену.