Студенты Кубани стали чаще брать кредит на образование в Сбере

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

В Краснодарском крае заметно увеличилась выдача образовательных кредитов Сбера. С начала этого года в регионе оформлено 220 кредитов. Это на 23,6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Студенты – будущее Кубани. Для развития и процветания Краснодарского края очень важно, чтобы у нас в регионе имелись высококвалифицированные кадры. Безусловно, жителям Кубани нужно дать возможность получать лучшее образование. Обучение должно быть доступно каждому. В конце августа 2020 года снизили ставку по кредитам на образование с господдержкой с 8,5% до 3%. К тому же, мы расширили возможности подачи заявки на кредит. Теперь его можно оформить не только в офисе банка, но и прямо в учебном заведении — у мобильного менеджера Сбера».

Оставить заявку на консультацию мобильного менеджера можно на сайте банка. В ближайшее время специалист Сбера перезвонит, чтобы выбрать удобное время и место встречи. Сотрудник приедет в назначенное время, ответит на вопросы по условиям кредита и поможет подать заявку. Сервис бесплатный и предоставляется всем клиентам Сбера в 247 городах России.

Кроме того, не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Кредит можно взять на оплату любого периода учебы в любом российском вузе, имеющем лицензию (проверить ее наличие можно на сайте Рособрнадзора) и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет, либо возьмет академический отпуск.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объеме — с третьего года. Максимальный срок кредита — это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода дает выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка и портале СберСова.