Почти 600 кубанских школ, детсадов, колледжей и техникумов готовы к новому учебному году

1 сентября на Кубани откроют восемь новых школ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти 600 школ, детсадов, колледжей и техникумов Кубани готовы к новому учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Готовность к 1 сентября уже проверили в 198 школах, 298 детских садах, 85 организациях допобразования и 15 учреждениях среднего профессионального образования. Всего в регионе до 20 августа должны проинспектировать 3257 образовательных учреждений.

- Специалисты проводят капитальные и текущие ремонтные работы, устанавливают новые автоматические пожарные сигнализации, системы оповещения, передачи тревожных сообщений, видеонаблюдения, - рассказали в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Анна Минькова поручила усилить контроль за лицензированием новых школ Кубани. В крае проводят еженедельные совещания с руководителями учреждений.