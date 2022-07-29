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Общество29 июля 2022 11:07

Спасатели возобновили поиски в Черном море унесенных селем троих детей и мужчины

Без вести пропавших начали искать 24 июня в Сочи
Ангелина НАЗАРЧУК
Водолазы ищут людей. Фото: ЮРПСО МЧС России

Водолазы ищут людей. Фото: ЮРПСО МЧС России

В Сочи спасатели 29 июля возобновили поиски людей, которые пропали в море 24 июня. Больше месяца назад на курорт обрушился залповый ливень, в результате которого реки вышли из берегов. Бурные потоки воды бушевали на улицах города. Две семьи из Ставропольского края смыло в море.

- Один человек был спасен, двух погибших нашли в тот же день. В течение недели спасатели вели поиск в акватории моря на катерах и с воздуха, но четырех пропавших так и не обнаружили, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Активные поиски без вести пропавших людей завершились 4 июля. Но накануне было принято решение вновь продолжить искать троих детей и мужчину. На данный момент водолазы МЧС работают в устье реки Чемитоквадже.