Фонтаны в Краснодарском крае отключат для профилактики со 2 по 4 августа

Рабочие проведут санитарную обработку. Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Краснодаре отключат все фонтаны. Специалисты со 2 по 4 августа будут проводить профилактические работы. Четыре фонтана вновь заработают 3 августа, а остальные уже включат на следующий день. Эксперты спустят воду и проведут санитарную обработку чаш. Также рабочие проверят системы подачи и фильтрации.

Как удалось узнать «КП» - Кубань» будут отключены фонтаны на Главной городской площади, на Казачьей площади, у «Авроры», в сквере Жукова, перед Домом книги, у Александровской арки, в скверах Дружбы народов, Фестивальном, возле Дворца искусств «Премьера», на бульваре Платановом, в парках Чистяковская роща, Городской сад и 30-летия Победы.

- В течение дня 3 августа запустят четыре фонтана — на Главной городской площади, в сквере им. Гатова, в сквере Дружбы народов и перед Домом книги, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.