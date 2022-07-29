В Туапсе два подростка на мопеде попали в ДТП с легковушкой

17-летний водитель превысил скорость и въехал в припаркованный автомобиль Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Туапсе два подростка на мопеде попали в ДТП. Несовершеннолетние водитель и пассажир столкнулись с легковушкой, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне ближе к 22:00. Предварительно, 17-летний водитель мопеда Suzuki превысил скорость, въехал в припаркованный Hyundai Accent и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Datsun.

В результате ДТП пострадал 13-летний пассажир мопеда. Его госпитализировали с травмами.

- Подростки передвигались без мотошлемов и иных средств безопасности. Материалы по данному факту будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к несовершеннолетним и их родителям, - уточнили в пресс-службе краевого ГИБДД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Павловском районе в ДТП погиб 14-летний мотоциклист. Подросток не справился с управлением.