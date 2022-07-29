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Общество29 июля 2022 11:54

Жительница Кубани помогла двум приезжим заключить фиктивный брак ради прописки

Теперь ей грозит до семи лет тюрьмы
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жительница Кубани помогла двум приезжим заключить фиктивный брак ради прописки. Теперь ей грозит до семи лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 59-летняя жительница Лабинского района помогла двум иностранцам. Один из них получил гражданство РФ в упрощенном порядке, а другой подал документы на разрешение проживания в стране без учета квоты. За всю аферу они заплатили женщине.

- Решается вопрос об аннулировании выданных иностранцам по фиктивным основаниям разрешений на временное проживание, актов о заключении брака. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Теперь за помощь с фиктивным браком женщине грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.