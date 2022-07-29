Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жительница Кубани помогла двум приезжим заключить фиктивный брак ради прописки. Теперь ей грозит до семи лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 59-летняя жительница Лабинского района помогла двум иностранцам. Один из них получил гражданство РФ в упрощенном порядке, а другой подал документы на разрешение проживания в стране без учета квоты. За всю аферу они заплатили женщине.

- Решается вопрос об аннулировании выданных иностранцам по фиктивным основаниям разрешений на временное проживание, актов о заключении брака. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Теперь за помощь с фиктивным браком женщине грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.